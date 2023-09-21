⚡️ Президент ФИФА допустил участие сборной России на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что сборная России будет среди участников следующего чемпионата мира.

«Возможно ли участие российской сборной на ЧМ-2026? Будет видно», – сказал Инфантино.

Следующий мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике.

Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.

Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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