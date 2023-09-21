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  • Черчесов – Дзюбе: «Буду тебя тренировать – ты своими шоу заниматься не будешь!»

Черчесов – Дзюбе: «Буду тебя тренировать – ты своими шоу заниматься не будешь!»

21 сентября 2023, 17:22
1

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о медийной активности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба благодаря ЧМ‑2018 перезапустил карьеру. Общаетесь, следите ли вы за ним?

– Он благодаря себе перезапустил карьеру, потому что если бы он играл не так, как год до ЧМ, я бы ничего не смог сделать. А он своей игрой доказал. И после тоже доказывал свою состоятельность. И сейчас видим в «Локомотиве», что такое Артем Дзюба, когда он есть на поле и когда его нет. Так и в сборной.

Так бывает! Сборная зависела от него. Наверное, «Майами» сейчас зависит от Месси. Нет такого, чтобы какой‑то клуб или сборная не зависели от игроков. Так не бывает!

А сейчас контакт у нас простой: день рождения, забитые три мяча кому‑то, что‑то еще. Поздравляю его. Понятно, что мы не каждый день разговариваем. Я рад, что он опять в тренде, что он забивает, рад, что он приносит пользу. Что касается не футбола, это мы не обсуждаем.

– А как вы вообще относитесь к медийной активности действующего футболиста? Вы бы разрешили футболисту своей команды…?

– Нет! Я бы сказал: «Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь – и будешь!» Мы же не против, чтобы футболист вел какую‑то свою страничку, еще что‑то. А это [медийная активность] – уже другая работа, можно сказать.

Я не думаю, что это приносит пользу. Причем мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два телефона. Тоже заглядываю. Мы в нормальном мире живем.

Другое дело, что футболист все равно должен концентрироваться, особенно такого уровня, когда ты медийный, когда тебя и так из‑за футбола не отпускают, да еще ты сам к этому прибавляешь что‑то. В любом случае, это тебя отвлекает.

Если нас Артем слышит: «Дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Всe!»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Черчесов Станислав
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Romio-xxx
1695308813
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