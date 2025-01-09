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    Тичич из «Пари НН» сравнил цены в России и Словении

    Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич рассказал об отличиях между Россией и Словенией.

    – Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?

    – Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении.

    Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.

    – Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.

    – Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.

    – Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?

    – Смотря как жить.

    – Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

    – Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально.

    Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2025 18:47
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1736453650
    Ну скорее всего он тут тупо себя ограничивает. Все же дома тебе комфортнее потратить деньги. Банально ходить в театры,концерты и тд, где говорят на твоем языке.
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