Тичич из «Пари НН» сравнил цены в России и Словении

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич рассказал об отличиях между Россией и Словенией.

– Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?

– Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении.

Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.

– Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.

– Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.

– Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?

– Смотря как жить.

– Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

– Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально.

Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.