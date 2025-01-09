Тичич из «Пари НН» сравнил цены в России и Словении

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич рассказал об отличиях между Россией и Словенией.
– Какие плюсы жизни в России вы уже для себя нашли?
– Очень люблю свою страну. После завершения карьеры буду жить в Словении.
Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто.
– Некоторые российские футболисты жалуются на цены в магазинах.
– Россиянам, возможно, так и кажется, но, когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше.
– Российские журналисты в последнее время задают вопрос футболистам о их тратах в месяц. Сколько вы тратите?
– Смотря как жить.
– Некоторые российские игроки говорят, что могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
– Без аренды квартиры такое возможно. Если ты снимаешь, то нет. Так что в целом прожить на эту сумму реально.
Жизнь не будет роскошной, но справиться можно. В Словении на эти деньги точно не проживешь целый месяц.