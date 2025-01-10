Между игроками «Реала» и «Мальорки» произошла стычка после полуфинала Суперкубка Испании

Конфликтом завершился второй полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» (3:0).

После третьего гола мадридцев на 95-й минуте Джуд Беллингем шлепнул по затылку Пабло Маффео, у которого была стычка с Винисиусом Жуниором еще в первом тайме.

Защитник «Мальорки» эмоционально отреагировал на действия соперника, что привело к массовым разборкам.

Одним из наиболее активных участников конфликта был 21-летний воспитанник «Реала» Рауль Асенсио. Он сказал Маффео: «Убирайся, ты плох, ты очень плох». Отбежав от оппонента, Асенсио послал тому воздушный поцелуй.

Также в ситуацию вмешался уже замененный Винисиус. Он поиздевался над Маффео, крикнув ему: «Ты едешь домой».

Успокаивать футболистов пришлось главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.