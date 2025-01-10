Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Между игроками «Реала» и «Мальорки» произошла стычка после полуфинала Суперкубка Испании

    Между игроками «Реала» и «Мальорки» произошла стычка после полуфинала Суперкубка Испании

    Конфликтом завершился второй полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» (3:0).

    После третьего гола мадридцев на 95-й минуте Джуд Беллингем шлепнул по затылку Пабло Маффео, у которого была стычка с Винисиусом Жуниором еще в первом тайме.

    Защитник «Мальорки» эмоционально отреагировал на действия соперника, что привело к массовым разборкам.

    Одним из наиболее активных участников конфликта был 21-летний воспитанник «Реала» Рауль Асенсио. Он сказал Маффео: «Убирайся, ты плох, ты очень плох». Отбежав от оппонента, Асенсио послал тому воздушный поцелуй.

    Также в ситуацию вмешался уже замененный Винисиус. Он поиздевался над Маффео, крикнув ему: «Ты едешь домой».

    Успокаивать футболистов пришлось главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

    Новости по теме
    Суперкубок Испании. «Реал» прошел «Мальорку» (3:0) и сыграет в финале с «Барселоной»
    У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании 2
    «Реал» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2025
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 