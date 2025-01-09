У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова поругался с соперником во время игры.

Мадридцы встречаются с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео на 13-й минуте.

Футболисты после борьбы на фланге оказались плечом к плечу друг к другу.

Маффео подтолкнул Винисиуса, на что бразилец ответил легким касанием в район груди соперника

Игрок «Мальорки» рухнул на газон, но судья ему не поверил. Арбитр провел беседу с обоими участниками инцидента и продолжил матч.