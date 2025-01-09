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    • У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании

    У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова поругался с соперником во время игры.

    У Винисиуса произошел конфликт с защитником «Мальорки» Пабло Маффео на 13-й минуте.

    Футболисты после борьбы на фланге оказались плечом к плечу друг к другу.

    Маффео подтолкнул Винисиуса, на что бразилец ответил легким касанием в район груди соперника

    Игрок «Мальорки» рухнул на газон, но судья ему не поверил. Арбитр провел беседу с обоими участниками инцидента и продолжил матч.

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    Источник: Relevo

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    09.01.2025 23:23
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736456942
    У Винни через игру конфликты, борется с расизмом ))
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