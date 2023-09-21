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Дюков заступился за Карпина, которого осудили за резонансные слова

21 сентября 2023, 18:34
2

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ после матча с Катаром (1:1).

– Как вы отреагировали на резонансные слова Валерия Карпина, который посоветовал молодым футболистам уезжать за границу при возможности?

– Комментарии давались. Соответственно, этот ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический.

Был вопрос – был дан ответ. А Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта. И каким-то футболистам стараться вылезти из теплой ванны, в которой они находятся.

Что касается РФС, то мы, безусловно, заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь. Играли, прогрессировали и развивались. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков.

В августе задавали вопрос, что я думаю после отъезда Захаряна. Помните, я сказал, что мне жаль, потому что он сильный, перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений нашего чемпионата.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (2)
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волчарик
1695310941
Резонансные слова-конечно пи...ть не мешки ворочать.
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ArReal
1695315855
Заступился прям))) все они там возле кормушки без турниров на несколько лет застряли...вот и стригут капусту и заступаются друг за дружку))
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