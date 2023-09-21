Дюков заступился за Карпина, которого осудили за резонансные слова

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на скандальное заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ после матча с Катаром (1:1).

– Как вы отреагировали на резонансные слова Валерия Карпина, который посоветовал молодым футболистам уезжать за границу при возможности?

– Комментарии давались. Соответственно, этот ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический.

Был вопрос – был дан ответ. А Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта. И каким-то футболистам стараться вылезти из теплой ванны, в которой они находятся.

Что касается РФС, то мы, безусловно, заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь. Играли, прогрессировали и развивались. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков.

В августе задавали вопрос, что я думаю после отъезда Захаряна. Помните, я сказал, что мне жаль, потому что он сильный, перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений нашего чемпионата.