Энрике рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал игрока петербургской команды, который посоветовал ему согласиться на трансфер.
– В «Зените» немало бразильских футболистов. С кем из них вы знакомы ближе всего?
– С Нино, потому что мы играли с ним вместе [во «Флуминенсе»]. Так что лучше всего знаю его, но знаком и с другими – с Мантуаном и Венделом, например.
С Нино у нас большая дружба, мы несколько лет выступали бок о бок.
– Советовались с ним перед переходом?
– Да-да, спрашивал его о «Зените», и он ответил, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всем поддержат и со всем помогут.
Мы много чего обсудили, он рассказал столько хорошего, и это только повысило мой интерес.
- По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
- Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
- В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.