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  • Энрике рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Зенит»

Энрике рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал игрока петербургской команды, который посоветовал ему согласиться на трансфер.

– В «Зените» немало бразильских футболистов. С кем из них вы знакомы ближе всего?

С Нино, потому что мы играли с ним вместе [во «Флуминенсе»]. Так что лучше всего знаю его, но знаком и с другими – с Мантуаном и Венделом, например.

С Нино у нас большая дружба, мы несколько лет выступали бок о бок.

– Советовались с ним перед переходом?

– Да-да, спрашивал его о «Зените», и он ответил, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всем поддержат и со всем помогут.

Мы много чего обсудили, он рассказал столько хорошего, и это только повысило мой интерес.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии (1)
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7:1
1737807849
опять ссылка в тексте ведёт на тренера псж. сделайте уже с этим что-нибудь.
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