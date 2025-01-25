Энрике рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал игрока петербургской команды, который посоветовал ему согласиться на трансфер.

– В «Зените» немало бразильских футболистов. С кем из них вы знакомы ближе всего?

– С Нино, потому что мы играли с ним вместе [во «Флуминенсе»]. Так что лучше всего знаю его, но знаком и с другими – с Мантуаном и Венделом, например.

С Нино у нас большая дружба, мы несколько лет выступали бок о бок.

– Советовались с ним перед переходом?

– Да-да, спрашивал его о «Зените», и он ответил, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всем поддержат и со всем помогут.

Мы много чего обсудили, он рассказал столько хорошего, и это только повысило мой интерес.