Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих

Сегодня, 21 сентября, начался групповой этап Лиги Европы.

«Аякс» и «Марсель» сыграли вничью. Итоговый счет – 3:3.

«Арис» на выезде уступил пражской «Спарте» (2:3). Гол Александра Кокорина с пенальти очков кипрской команде не принес.

«Аталанта» дома победила польский «Ракув» – 2:0. Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте.

Лига Европы. Группа B. 1-й тур

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Форбс, 9; 2:0 – Бергейс, 20; 2:1 – Клосс, 23; 2:2 – Обамеянг, 38; 3:2 – Тэйлор, 52; 3:3 – Обамеянг, 78.

Удаление: Фос, 90+1 – нет.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур

Спарта (Чехия) – Арис (Кипр) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Кокорин (с пенальти), 11; 1:1 – Крейчи, 20; 2:1 – Крейчи, 25; 3:1 – Витик, 67; 3:2 – Бабика, 90.

Лига Европы. Группа D. 1-й тур

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Де Кетеларе, 49; 2:0 – Эдерсон, 66.

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Результаты Лиги Европы