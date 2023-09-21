«Все были немного в шоке»: Адамов вспомнил, как в сборной России при Карпине пили пиво и колу

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин однажды отошел от своих строгих правил здорового питания.

– Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз.

И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке – учитывая, как Карпин относится к весу и сахару.

– На недавние товарняки с Египтом и Катаром Карпин вызвал аж 47 человек. Рассчитывал, что тоже поедешь?

– Честно – не задумывался. Знакомые ребята были уверены, что меня вызовут. Но не вызвали – значит буду работать еще больше.

Валерий Георгиевич лучше знает, какие игроки ему нужны. Надеюсь, еще поработаем с ним вместе в сборной. Может, поеду на октябрьский сбор.