«Все были немного в шоке»: Адамов вспомнил, как в сборной России при Карпине пили пиво и колу

Увидел как приносят ящик колы, ящик пива 8 шлюх: Хлусевич, Джикия, Денисова, Зиньковского и т.д...
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин однажды отошел от своих строгих правил здорового питания.
– Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз.
И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке – учитывая, как Карпин относится к весу и сахару.
– На недавние товарняки с Египтом и Катаром Карпин вызвал аж 47 человек. Рассчитывал, что тоже поедешь?
– Честно – не задумывался. Знакомые ребята были уверены, что меня вызовут. Но не вызвали – значит буду работать еще больше.
Валерий Георгиевич лучше знает, какие игроки ему нужны. Надеюсь, еще поработаем с ним вместе в сборной. Может, поеду на октябрьский сбор.