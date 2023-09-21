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    • «Все были немного в шоке»: Адамов вспомнил, как в сборной России при Карпине пили пиво и колу

    «Все были немного в шоке»: Адамов вспомнил, как в сборной России при Карпине пили пиво и колу

    Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин однажды отошел от своих строгих правил здорового питания.

    – Я был в заявке в матчах против Словакии и Словении. После победы в Мариборе Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз.

    И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива. Все были немного в шоке – учитывая, как Карпин относится к весу и сахару.

    – На недавние товарняки с Египтом и Катаром Карпин вызвал аж 47 человек. Рассчитывал, что тоже поедешь?

    – Честно – не задумывался. Знакомые ребята были уверены, что меня вызовут. Но не вызвали – значит буду работать еще больше.

    Валерий Георгиевич лучше знает, какие игроки ему нужны. Надеюсь, еще поработаем с ним вместе в сборной. Может, поеду на октябрьский сбор.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6241

      Питерский князь 32 минуты назад

      Увидел как приносят ящик колы, ящик пива 8 шлюх: Хлусевич, Джикия, Денисова, Зиньковского и т.д...
      :)))

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      Рейтинг: +1195

      Айболид 1 час назад

      Ну кола - дрянь аццкая , а пивка осле игры или тренировки даже рекомендуется - для восстановления .

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