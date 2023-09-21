Онана взял на себя ответственность за поражение «МЮ» от «Баварии»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал комментарий после стартового матча Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

«Это моя ответственность, из-за меня мы не победили – и я должен извлечь из этого урок.

Мне многое нужно доказать, потому что, честно говоря, мой старт в «Манчестер Юнайтед» не так уж хорош. Это я подвел команду в Мюнхене», – сказал камерунец.