Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков рассказал, ромбик какого «Спартака» ему нравится больше – московского или костромского

Глушаков рассказал, ромбик какого «Спартака» ему нравится больше – московского или костромского

20 сентября 2023, 22:14
6

Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о приходе в новый клуб.

«Говорил, что, может быть, вернусь в «Спартак», но в итоге вернулся, только не в московский? В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартак» нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться. Но я ещe не закончил карьеру.

Давайте объективно смотреть на вещи. Я всe прекрасно понимаю, что есть какие-то хотелки. Но я в разумном уме. Сейчас мне 36, потом будет 37. Понятно, что я могу ещe поиграть. Но смотря на каком уровне, будет ли у меня желание и здоровье. Объективно нужно смотреть на вещи – стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение.

Жизнь продолжается, не нужно зацикливаться. У нас много примеров. Например, Кристиан Нобоа. Ему 38, он играет и забивает. Он держится на уровне. Много других футболистов, которым 36, 37 и 38 лет. Здесь много нюансов. Есть футбол, а есть околофутбольные игры и всякие закулисья, которые кому-то позволяют играть и дают шанс, а кому-то не позволяют и везде блокируют. Ничего страшного, и так пять лет меня блокируют, а я показывал результаты и забивал много голов, играя в командах, которые борются за выживание», – сказал Глушаков.

  • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
  • Он брал РПЛ со «Спартаком».
  • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

Еще по теме:
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 6
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак Спартак К Глушаков Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1695267299
Всё правильно рассуждает. Играть то где нибудь надо, если есть силы.
Ответить
Главные новости
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
13
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+