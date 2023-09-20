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    • Глушаков рассказал, ромбик какого «Спартака» ему нравится больше – московского или костромского

    Глушаков рассказал, ромбик какого «Спартака» ему нравится больше – московского или костромского

    Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о приходе в новый клуб.

    «Говорил, что, может быть, вернусь в «Спартак», но в итоге вернулся, только не в московский? В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартак» нравится больше, чем у московского. Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться. Но я ещe не закончил карьеру.

    Давайте объективно смотреть на вещи. Я всe прекрасно понимаю, что есть какие-то хотелки. Но я в разумном уме. Сейчас мне 36, потом будет 37. Понятно, что я могу ещe поиграть. Но смотря на каком уровне, будет ли у меня желание и здоровье. Объективно нужно смотреть на вещи – стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение.

    Жизнь продолжается, не нужно зацикливаться. У нас много примеров. Например, Кристиан Нобоа. Ему 38, он играет и забивает. Он держится на уровне. Много других футболистов, которым 36, 37 и 38 лет. Здесь много нюансов. Есть футбол, а есть околофутбольные игры и всякие закулисья, которые кому-то позволяют играть и дают шанс, а кому-то не позволяют и везде блокируют. Ничего страшного, и так пять лет меня блокируют, а я показывал результаты и забивал много голов, играя в командах, которые борются за выживание», – сказал Глушаков.

    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».
    • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2023 22:14
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