Вратарь ЦСКА рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса в очном матче 7-го тура РПЛ.
«Реакция на празднование гола Марио Фернандеса? Честно, возможно, внутри я расстроился, что так произошло.
Мы много не знаем, не могу ничего говорить об этом. Я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но, наверное, глубоко внутри мне тяжело это принять.
Изменилось ли мое отношение к нему? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам себе», – сказал Тороп.
- Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого