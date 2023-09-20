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    • Вратарь ЦСКА рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса

    Вратарь ЦСКА рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса в очном матче 7-го тура РПЛ.

    «Реакция на празднование гола Марио Фернандеса? Честно, возможно, внутри я расстроился, что так произошло.

    Мы много не знаем, не могу ничего говорить об этом. Я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но, наверное, глубоко внутри мне тяжело это принять.

    Изменилось ли мое отношение к нему? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам себе», – сказал Тороп.

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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