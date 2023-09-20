Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин поддержал приглашение в сборную России вратаря «Лацио», забившего в ЛЧ

Семин поддержал приглашение в сборную России вратаря «Лацио», забившего в ЛЧ

20 сентября 2023, 15:48
2

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал идею с приглашением вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в сборную России.

  • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • Вратарь отличился головой на 95-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико» и принес «Лацио» ничью.

«У него хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент – ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали.

Все вместе сложилось! Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной! Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил.

Вообще все должны контролировать. Федерация футбола Армении со всех регионов, со всех стран, где есть армяне, делает предложения сыграть за национальную сборную. Наверное, это лучший вариант, чем привлекать иностранцев нашим гражданством.

Сможет ли сыграть за Россию? Это я не знаю, знают наши руководители», – добавил Семин.

Еще по теме:
«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями 1
«Интер» заинтересован в подписании вратаря с российскими корнями 1
«Лацио» продлил русского вратаря 3
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Россия Лацио Проведель Иван Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1695221912
а ему это надо и в какую сборную играть товарняки с Таджикистаном???
Ответить
adekvat0726
1695222671
А зачем это ему? Чтобы стать изгоем общества? Уж лучше на лавке Италии сидеть, глядишь и выпадет шанс потеснить Донаруму
Ответить
Главные новости
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Бавария» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:31
Где смотреть матч «ПСВ» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:30
Где смотреть матч «Фенербахче» – «Рома»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
09:28
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
1
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
Вчера, 16:37
2
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+