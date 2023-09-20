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    • Семин поддержал приглашение в сборную России вратаря «Лацио», забившего в ЛЧ

    Семин поддержал приглашение в сборную России вратаря «Лацио», забившего в ЛЧ

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал идею с приглашением вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в сборную России.

    • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Вратарь отличился головой на 95-й минуте матча ЛЧ с «Атлетико» и принес «Лацио» ничью.

    «У него хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент – ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали.

    Все вместе сложилось! Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной! Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил.

    Вообще все должны контролировать. Федерация футбола Армении со всех регионов, со всех стран, где есть армяне, делает предложения сыграть за национальную сборную. Наверное, это лучший вариант, чем привлекать иностранцев нашим гражданством.

    Сможет ли сыграть за Россию? Это я не знаю, знают наши руководители», – добавил Семин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16273

      Алексей З 11 минут назад

      А если бы не забил , то и не вспомнили ?
      Странные люди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +165

      adekvat0726 58 минут назад

      А зачем это ему? Чтобы стать изгоем общества? Уж лучше на лавке Италии сидеть, глядишь и выпадет шанс потеснить Донаруму

      0
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      Рейтинг: +17961

      Garrincha58 1 час назад

      а ему это надо и в какую сборную играть товарняки с Таджикистаном???

      1
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      Рейтинг: +1059

      г.Онега 1 час назад

      За место нападающих?))

      0
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