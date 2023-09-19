Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Пари НН»

    Абаскаль прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.

    – Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. Это отрадно и важно для команды.

    В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение с 1‑й по 90‑ю минуту, контролировали игру. Все показали нужную самоотдачу. Нужно отдать должное всем ребятам. К примеру, Павлу Маслову, который сыграл впервые в сезоне. Все молодцы, победа заслуженная.

    Нужно отдать должное сопернику. «Пари НН» бьется до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.

    – Вместо кого изначально планировался выход Кристофера Мартинса? Он должен был сразу поменять Павла Мелешина или другого игрока?

    – Появлялись очень большие пространства, и он мог пользоваться этим и убегать вперед, как и (Михаил) Игнатов.

    – Какие остались задачи на Кубок теперь?

    – Было важно сегодня одержать четвертую победу в четырех матчах. Плюс то, что не пропустили голы, дает команде уверенности в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше – плей‑офф.

    Новости по теме
    Юран – о судействе матче со «Спартаком»: «Чистейшая красная, ***. VAR че, не видит, ***?» 1
    Абаскаль назвал лучшего игрока чемпионата России
    Юран оскорбил судью матча со «Спартаком»: «Урод ***!» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 