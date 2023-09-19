Абаскаль прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. Особенно важно, что мы во второй раз подряд не пропустили голов. Это отрадно и важно для команды.

В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение с 1‑й по 90‑ю минуту, контролировали игру. Все показали нужную самоотдачу. Нужно отдать должное всем ребятам. К примеру, Павлу Маслову, который сыграл впервые в сезоне. Все молодцы, победа заслуженная.

Нужно отдать должное сопернику. «Пари НН» бьется до конца с любым соперником. Они в хорошей форме, но мы победили в матчах с ними два раза. Это говорит о многом.

– Вместо кого изначально планировался выход Кристофера Мартинса? Он должен был сразу поменять Павла Мелешина или другого игрока?

– Появлялись очень большие пространства, и он мог пользоваться этим и убегать вперед, как и (Михаил) Игнатов.

– Какие остались задачи на Кубок теперь?

– Было важно сегодня одержать четвертую победу в четырех матчах. Плюс то, что не пропустили голы, дает команде уверенности в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше – плей‑офф.