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    • «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Пари НН» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН»«Спартак», 4 тур Кубка России по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»

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    Источник: «Бомбардир»

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