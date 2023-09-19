Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак», 4 тур Кубка России по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.
Главный тренер: Сергей Юран
«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»