Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак», 4 тур Кубка России по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

Главный тренер: Сергей Юран

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Спартак»