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  • Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

18 сентября 2023, 20:14
1

Встреча пятого тура Примеры между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» могла накануне не состояться. Гости рисковали опоздать на матч.

Время до самолета с Канарских островов игроки решили скоротать в аэропортовой кофейне. Речь идет о 15 футболистах и двух физиотерапевтах. Допив кофе, они подошли к выходу на самолет и увидели, что его уже нет. Оказалось, что он улетел раньше времени без объявления. Плюс к этому, эта группа из 17 человек заблудилась в аэропорту.

Чтобы они попали на матч, местная частная авиакомпания Binter организовала специальный чартер. Были оперативно найдены самолет и экипаж.

«Нас не предупредили, что пора идти на посадку», – так прокомментировал опоздание форвард «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади.

  • Островитяне в Севилье минимально проиграли (0:1) и идут в зоне вылета, рискуя сразу вернуться в Сегунду.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Лас-Пальмас Севилья
Комментарии (1)
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Garrincha58
1695099128
наверное Захарян проставлялся
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