Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

Встреча пятого тура Примеры между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» могла накануне не состояться. Гости рисковали опоздать на матч.
Время до самолета с Канарских островов игроки решили скоротать в аэропортовой кофейне. Речь идет о 15 футболистах и двух физиотерапевтах. Допив кофе, они подошли к выходу на самолет и увидели, что его уже нет. Оказалось, что он улетел раньше времени без объявления. Плюс к этому, эта группа из 17 человек заблудилась в аэропорту.
Чтобы они попали на матч, местная частная авиакомпания Binter организовала специальный чартер. Были оперативно найдены самолет и экипаж.
«Нас не предупредили, что пора идти на посадку», – так прокомментировал опоздание форвард «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади.
- Островитяне в Севилье минимально проиграли (0:1) и идут в зоне вылета, рискуя сразу вернуться в Сегунду.
Источник: Relevo