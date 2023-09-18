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    • Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

    Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

    Встреча пятого тура Примеры между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» могла накануне не состояться. Гости рисковали опоздать на матч.

    Время до самолета с Канарских островов игроки решили скоротать в аэропортовой кофейне. Речь идет о 15 футболистах и двух физиотерапевтах. Допив кофе, они подошли к выходу на самолет и увидели, что его уже нет. Оказалось, что он улетел раньше времени без объявления. Плюс к этому, эта группа из 17 человек заблудилась в аэропорту.

    Чтобы они попали на матч, местная частная авиакомпания Binter организовала специальный чартер. Были оперативно найдены самолет и экипаж.

    «Нас не предупредили, что пора идти на посадку», – так прокомментировал опоздание форвард «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади.

    • Островитяне в Севилье минимально проиграли (0:1) и идут в зоне вылета, рискуя сразу вернуться в Сегунду.

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    Источник: Relevo

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