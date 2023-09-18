Почти весь состав «Лас-Пальмаса» заблудился и опоздал на самолет – рассказываем, как они все-таки успели на матч с «Севильей»

Встреча пятого тура Примеры между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» могла накануне не состояться. Гости рисковали опоздать на матч.

Время до самолета с Канарских островов игроки решили скоротать в аэропортовой кофейне. Речь идет о 15 футболистах и двух физиотерапевтах. Допив кофе, они подошли к выходу на самолет и увидели, что его уже нет. Оказалось, что он улетел раньше времени без объявления. Плюс к этому, эта группа из 17 человек заблудилась в аэропорту.

Чтобы они попали на матч, местная частная авиакомпания Binter организовала специальный чартер. Были оперативно найдены самолет и экипаж.

«Нас не предупредили, что пора идти на посадку», – так прокомментировал опоздание форвард «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади.