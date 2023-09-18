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Карпин предложил Абаскалю пообщаться лично

18 сентября 2023, 17:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разногласиях с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

  • Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный матч с Катаром (1:1).
  • Доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.
  • Абаскаль ответил, что «Спартак» направил сообщение о повреждении Литвинова в сборную.

– Абаскаль также говорит о том, что у них есть некое сообщение от тренера сборной России по физподготовке Луиса Касайса.

– Во-первых, если у Абаскаля есть какие-то пожелания или вопросы, не думаю, что для него составит труд найти мой номер телефона и пообщаться. Напрямую со мной или с Луисом.

И, во-вторых, это сообщение, которое Луис отправил тренеру по физподготовке «Спартака», как и по всем игрокам, которые были на сборе национальной команды. Но надо еще и понимать, о чем там шла речь.

– Расскажите, пожалуйста.

– По окончании каждого сбора Луис отправляет своим коллегам во все клубы, в том числе и в «Спартак», отчет по тренировочному процессу и восстановлению игроков в сборной. Коллега Луиса из «Спартака» искренне поблагодарил его за информацию, признавшись, что для них эта хроническая проблематика Литвинова стала новостью.

И надо знать Луиса, что даже в общении со мной по рабочим вопросам он всегда излагает это все в письменном виде. И если необходимо, то мы готовы поднять любую переписку. Мы «просто так» ничего не говорим, у нас есть всему документальное подтверждение.

Хотел бы еще раз поблагодарить и отдельно попросить все клубы быть на связи с тренерским и медицинским штабами сборной. Это, в конце концов, в интересах футболистов, чтобы они всегда находились в лучшем состоянии.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Карпин Валерий Абаскаль Гильермо
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