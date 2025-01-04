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    Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил публичные высказывания Александра Мостового, в том числе про уровень бывшего тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    – Вы понимаете, что Мостовой пытается до нас донести?

    – Александр – амбициозный человек. Не зря у него Царь кличка. Он хочет добиться и выиграть что-то.

    Я не буду гнаться за чем-то, убиваться о том, пригласят или нет... Пока не знаю, какой я тренер – на данный момент я еще действующий игрок. Какой я буду тренер – загадка.

    Может, буду хорошим, а может, плохим. Возможно, мне вообще это не понравится и захочу в менеджмент пойти. Пока еще не определился.

    Футбол – это моя жизнь, я его люблю, а дальше станет понятно, в каком амплуа я буду полезен.

    – Вас забавляют его высказывания?

    – Не то чтобы забавляют... Иногда он, наверное, говорит с юмором – с таким черным, с пиаром.

    – Согласны с его мыслями про Абаскаля?

    Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в «Спартаке», и в Швейцарии он поработал, и в Испании.

    В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться.

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Испанца уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 10:30
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1735978432
    ...сиди, ПДД штудируй, размышляет он своей размышлялкой...
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    Spartak_forv@
    1735979436
    Мостовой: «Ты должен был бороться со злом ,а не примкнуть к нему»)
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    subbotaspartak
    1735979911
    Плохая статистика у Абаскаля, Мостового не осуждаю
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