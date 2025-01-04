Глушаков: «Не согласен со словами Мостового про Абаскаля»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил публичные высказывания Александра Мостового, в том числе про уровень бывшего тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

– Вы понимаете, что Мостовой пытается до нас донести?

– Александр – амбициозный человек. Не зря у него Царь кличка. Он хочет добиться и выиграть что-то.

Я не буду гнаться за чем-то, убиваться о том, пригласят или нет... Пока не знаю, какой я тренер – на данный момент я еще действующий игрок. Какой я буду тренер – загадка.

Может, буду хорошим, а может, плохим. Возможно, мне вообще это не понравится и захочу в менеджмент пойти. Пока еще не определился.

Футбол – это моя жизнь, я его люблю, а дальше станет понятно, в каком амплуа я буду полезен.

– Вас забавляют его высказывания?

– Не то чтобы забавляют... Иногда он, наверное, говорит с юмором – с таким черным, с пиаром.

– Согласны с его мыслями про Абаскаля?

– Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в «Спартаке», и в Швейцарии он поработал, и в Испании.

В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться.