Врач сборной России детально ответил Абаскалю – испанцу не понравилось, что травмированного Литвинова выпустили на Катар

«Спартак» не сообщал медштабу сборной России об ограничениях по полузащитнику Руслану Литвинова. Об этом заявил врач команды Владимир Хайтин.

Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).

«Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России – всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали», – сказал Хайтин.