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  • Врач сборной России детально ответил Абаскалю – испанцу не понравилось, что травмированного Литвинова выпустили на Катар

Врач сборной России детально ответил Абаскалю – испанцу не понравилось, что травмированного Литвинова выпустили на Катар

16 сентября 2023, 21:24
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«Спартак» не сообщал медштабу сборной России об ограничениях по полузащитнику Руслану Литвинова. Об этом заявил врач команды Владимир Хайтин.

  • Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).

«Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России – всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали», – сказал Хайтин.

  • Литвинов пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».
  • «Спартак» его выиграл со счетом 1:0.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Спартак Литвинов Руслан Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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NewLife
1694888999
Это даже лучше, что без Литвинова играли. Он бы не обошелся без косяков, и результат мог бы быть иным.
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САДЫЧОК
1694889077
Литвинов слабый футболист !
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