Почему Литвинов не попал в основу на матч с «Сочи» – Абаскаль намекнул на вину Карпина

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии полузащитника Руслана Литвинова в основе на матч восьмого тура РПЛ против «Сочи».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.

Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».