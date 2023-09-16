Почему Литвинов не попал в основу на матч с «Сочи» – Абаскаль намекнул на вину Карпина

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии полузащитника Руслана Литвинова в основе на матч восьмого тура РПЛ против «Сочи».
«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.
Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Литвинов во вторник провел полный товарищеский матч против Катара (1:1).
- Сборную России тренирует Валерий Карпин, который также работает с «Ростовом».
- Литвиновым летом интересовался «Торино».
Источник: «Бомбардир»