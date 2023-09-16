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    • Почему Литвинов не попал в основу на матч с «Сочи» – Абаскаль намекнул на вину Карпина

    Почему Литвинов не попал в основу на матч с «Сочи» – Абаскаль намекнул на вину Карпина

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии полузащитника Руслана Литвинова в основе на матч восьмого тура РПЛ против «Сочи».

    «К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.

    Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Литвинов во вторник провел полный товарищеский матч против Катара (1:1).
    • Сборную России тренирует Валерий Карпин, который также работает с «Ростовом».
    • Литвиновым летом интересовался «Торино».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1266

      Krics 15 минут назад

      Где намёк на вину Карина?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +330

      The only one > Krics 12 минут назад

      В мозгах у написателя статьи (журналистом ну никак назвать не могу)

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