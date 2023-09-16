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    Абаскаль уличил врача сборной во лжи

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжил заочную полемику с врачом сборной России Владимиром Хайтиным.

    • Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).
    • Затем доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.
    • Игрок пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось. Здесь нечего обсуждать, было сообщение им, он не может играть», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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