Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжил заочную полемику с врачом сборной России Владимиром Хайтиным.

Сегодня главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).

Затем доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.

Игрок пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

«Они могут говорить, что хотят. От нас им было сообщение, это правда. Не надо это обсуждать сейчас. У него была проблема. Естественно, это воспаление увеличивалось. Здесь нечего обсуждать, было сообщение им, он не может играть», – сказал Абаскаль.