Галактионов объяснил, почему «Локо» проиграл «Оренбургу»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда уступила дома со счетом 0:2.

«Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата.

Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но… Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер.

Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше», – сказал Галактионов.