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    Галактионов объяснил, почему «Локо» проиграл «Оренбургу»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда уступила дома со счетом 0:2.

    «Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата.

    Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но… Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер.

    Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2023 21:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19348

      paracetamol 17 минут назад

      Так себе тренеришка, для команды-аутсайдера. Каким был Лохо до его прихода, к такому состоянию с ним вернется. Игроки играть не хотят!

      0
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      Рейтинг: +172

      Купа Купыч 27 минут назад

      Все давно уже проанализировано.В руководстве ЛОКО, как и тренер сексоты.Давно пора всех гнать.

      1
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      Рейтинг: +19915

      ilichkadr 1 час назад

      "Нам показалось, что очень много брака"?
      Когда кажется креститься надо, а не освежать игру пустыми заменами.

      0
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      Рейтинг: +4304

      raritet 1 час назад

      А может быть хороший был коэффициент у букмекеров...

      0
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      Рейтинг: +18777

      DVOK68 2 часа назад

      Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата.
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      Похоже адресату сейчас не до футбола.Мегафон важнее.

      1
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      Рейтинг: +441

      The only one 2 часа назад

      Ну прям, как у пельменей: почему проиграли?- потому, что гладиолус.

      1
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      Рейтинг: +991

      FCSpartakM 2 часа назад

      В смысле упростили? ты всю игру делаешь простую на столба Дзюбу. Избавились якобы от немцев, а взяли своего физрука, который в пари обкакался теперь то же самое с локо

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