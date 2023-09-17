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Галактионов объяснил, почему «Локо» проиграл «Оренбургу»

17 сентября 2023, 21:43
10

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда уступила дома со счетом 0:2.

«Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата.

Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но… Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер.

Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше», – сказал Галактионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (10)
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FCSpartakM
1694976505
В смысле упростили? ты всю игру делаешь простую на столба Дзюбу. Избавились якобы от немцев, а взяли своего физрука, который в пари обкакался теперь то же самое с локо
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DVOK68
1694976723
Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата. --------------------------------------------- Похоже адресату сейчас не до футбола.Мегафон важнее.
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raritet
1694978698
А может быть хороший был коэффициент у букмекеров...
Ответить
ilichkadr
1694979473
"Нам показалось, что очень много брака"? Когда кажется креститься надо, а не освежать игру пустыми заменами.
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Купа Купыч
1694983176
Все давно уже проанализировано.В руководстве ЛОКО, как и тренер сексоты.Давно пора всех гнать.
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paracetamol
1694983783
Так себе тренеришка, для команды-аутсайдера. Каким был Лохо до его прихода, к такому состоянию с ним вернется. Игроки играть не хотят!
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Mr Green
1694987610
лично мне показалось, что просто не все с желанием играют. возможно Михаил просто не может их взбодрить, а сделать это надо бы. каждый сам по себе на поле, да ещё и играют в полноги
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шахта Заполярная
1694987964
У Локо игра упростилась до попади в голову дюбе. Это Халк хорошо делал, но его в Локо нет. Значит и дюбы не надо.
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САДЫЧОК
1695017483
Смешной чел, этот Галактионов! Хочет играть на бревно и хочет выигрывать ! Отстойный футбол, не прокатит, бездарь !
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