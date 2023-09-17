Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о своей травме.

Накануне главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).

Затем доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.

Игрок пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось также. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», – сказал Литвинов.