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    Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о своей травме.

    • Накануне главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возмутился, что Литвинова, имевшего повреждение, выпустили на полный товарищеский матч с Катаром (1:1).
    • Затем доктор сборной Хайтин сообщил, что «Спартак» не предупреждал ни о каких ограничениях для Литвинова.
    • Игрок пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось также. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», – сказал Литвинов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2673

      ScarlettOgusania 16 минут назад

      так хотел поиграть за сборную в мусорном матче с Катаром, что забыл о своём здоровье и Спартаке, логика, как у дятла с золотой медалью...

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