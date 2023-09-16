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    Реакция Федотова на ничью ЦСКА с «Крыльями Советов»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по матчу восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

    • Москвичи уступали 0:2.
    • Ничью им принес Федор Чалов.
    • В матче было 2 удаления.

    «В первом тайме нас не было на футбольном поле, нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это к нам вопросы, мы просмотрели где-то этот саквояж. Нам катастрофически не хватало концентрации: допустили две ошибки, поплатились голами. Потом один гол нам удалось забить, были еще полумоменты. Мы в раздевалке поговорили и сделали корректировки.

    Команда вышла доказать болельщикам, что у нас есть дух, что мы не безразличны к тому, что происходит на футбольном поле. Удаление послужило дополнительным катализатором, чтобы все заработало на полную мощность. Желание победить все видели, многое во втором тайме начало получаться. Ребята показали и страсть, и мастерство, создавали столько моментов, сколько не было в равных составах. Подводя итог: в меньшинстве мы до конца стремились одержать важную для нас победу, но чуть-чуть не получилось», – сказал Федотов.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 21:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +765

      RUSARM 1 час назад

      Ну да,ну да!! А сразу поставить такой состав играть не судьба? На своем поле и так играть 60 мин. позор!! А самое главное ТШ не делает выводов из таких игр!! 7 игр,одна победа-это как? Много вопросов,к ТШ,много!!!

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