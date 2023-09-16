Бундеслига. Дубль защитника Хуммельса принес «Боруссии» Д волевую победу над «Фрайбургом» (4:2)

«Боруссия» из Дортмунда победила в четвертом туре Бундеслиги «Фрайбург». Команда Эдина Терзича уступала по ходу встречи.

У дортмундцев дубль оформил центральный защитник Матс Хуммельс, у него победный мяч.

С 81-й минуты «Фрайбург» был в меньшинстве.

«Боруссия» отстает от первого места на два очка. «Фрайбург» занимает девятую строчку.

Германия. Бундеслига. 4-й тур

Фрайбург – Боруссия Д – 2:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Хуммельс, 11; 1:1 – Холер, 45+2; 2:1 – Хефлер, 45+6; 2:2 – Мален, 60; 2:3 – Хуммельс, 88; 2:4 – Ройс, 90+2.

Удаления: Хефлер, 81 – нет.

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