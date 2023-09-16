В воскресенье, 17 сентября, казанский «Рубин» на своем поле сыграет с питерским «Зенитом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Казанцы идут на 13 месте в турнирном таблице, и имеют в своем активе только шесть очков. Команда выиграла один матч, трижды сыграла вничью, а также потерпела три поражения. Казанцы отличились девятью забитыми голами и пропустили пятнадцать мячей.

«Зенит»

Петербуржцы идут на третьем месте. «Зенит» имеет в своем активе 14 очков, и на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». «Сине-бело-голубые» выиграли в четырех встречах, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила пятнадцать голов и пропустила шесть мячей.

Статистика и факты

Команды провели 44 очные встречи, в последних пяти «Зенит» выиграл три матча, и казанцы победили в двух встречах. «Сине-бело-голубые» -забили 10 голов, а казанцы – восемь голов.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече записной фаворит – питерский «Зенит», впрочем казанцы всегда были неудобным соперником для питерского клуба. Предположим, что в этот раз для «Зенита» легкой прогулки не будет. Вероятно, обе команды забьют голы, ну а победу все-таки одержат «сине-бело-голубые». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.72).