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    «Рубин» – «Зенит»: прогноз на матч 8 тура РПЛ, 17 сентября

    В воскресенье, 17 сентября, казанский «Рубин» на своем поле сыграет с питерским «Зенитом». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Рубин»

    Казанцы идут на 13 месте в турнирном таблице, и имеют в своем активе только шесть очков. Команда выиграла один матч, трижды сыграла вничью, а также потерпела три поражения. Казанцы отличились девятью забитыми голами и пропустили пятнадцать мячей.

    «Зенит»

    Петербуржцы идут на третьем месте. «Зенит» имеет в своем активе 14 очков, и на три балла отстает от лидирующего «Краснодара». «Сине-бело-голубые» выиграли в четырех встречах, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила пятнадцать голов и пропустила шесть мячей.

    Статистика и факты

    Команды провели 44 очные встречи, в последних пяти «Зенит» выиграл три матча, и казанцы победили в двух встречах. «Сине-бело-голубые» -забили 10 голов, а казанцы – восемь голов.

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече записной фаворит – питерский «Зенит», впрочем казанцы всегда были неудобным соперником для питерского клуба. Предположим, что в этот раз для «Зенита» легкой прогулки не будет. Вероятно, обе команды забьют голы, ну а победу все-таки одержат «сине-бело-голубые». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.72).

    Источник: Бомбардир

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