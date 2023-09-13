Тимощук ответил на критику из-за малого числа воспитанников в «Зените»

В срамтаке одни питарасы, а мы так не хотим.
Так и новое поколение у них гомосятиной кишит, вот и место в составе находится, всё через постел, как в шоу-бизнесе.
:)))
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, почему в клубе мало воспитанников.
– Вы подписываете много легионеров, у многих возникает вопрос – где воспитанники? Работает ли академия «Зенита»?
– Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде – уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы.
– В «Спартаке», допустим, воспитанники получают больше игрового времени и их больше.
– Ничего страшного. Пусть доказывают и показывают, все в их руках.