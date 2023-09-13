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    • Тимощук ответил на критику из-за малого числа воспитанников в «Зените»

    Тимощук ответил на критику из-за малого числа воспитанников в «Зените»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, почему в клубе мало воспитанников.

    – Вы подписываете много легионеров, у многих возникает вопрос – где воспитанники? Работает ли академия «Зенита»?

    – Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде – уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы.

    – В «Спартаке», допустим, воспитанники получают больше игрового времени и их больше.

    – Ничего страшного. Пусть доказывают и показывают, все в их руках.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 35 минут назад

      В срамтаке одни питарасы, а мы так не хотим.
      Так и новое поколение у них гомосятиной кишит, вот и место в составе находится, всё через постел, как в шоу-бизнесе.
      :)))

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      Рейтинг: +17945

      Garrincha58 38 минут назад

      вот именно какие вопросы к Тимощуку всё решают выше да и сам Семак ничего не решает ему спускают задачу и он чтобы её выполнить молодёжь не рискует выпускать да и нет в Зените стоящей молодёжи и вообще в команде русских игроков сильных нет вот и в сборной не было никого

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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь > Garrincha58 34 минуты назад

      Какая молодешь? Они все поголовно, давным довно в телефоне. Посрать без него не могут.

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