Тимощук ответил на критику из-за малого числа воспитанников в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, почему в клубе мало воспитанников.

– Вы подписываете много легионеров, у многих возникает вопрос – где воспитанники? Работает ли академия «Зенита»?

– Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде – уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы.

– В «Спартаке», допустим, воспитанники получают больше игрового времени и их больше.

– Ничего страшного. Пусть доказывают и показывают, все в их руках.