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    • Кавазашвили подтвердил, что Романцев может вернуться в «Спартак»

    Кавазашвили подтвердил, что Романцев может вернуться в «Спартак»

    Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили подтвердил информацию, что Олег Романцев может войти в совет директоров «Лукойла».

    Ранее сообщалось, что кандидатуру 69-летнего специалиста лоббируют ветераны московского клуба.

    «Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров «Лукойла». Это легендарный тренер, у которого больше всех заслуг перед «Спартаком». Более чем уверен, что это будет огромной помощью для клуба.

    Олег Иванович прекрасно разбирается в футболе, он замечательный тренер и психолог, который умеет подбирать футболистов для основного состава команды», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3297

      BAIv 41 минуту назад

      время ушло, его не вернуть!

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