Романцев может вернуться в «Спартак»

Товарищи, не верьте всякой куйне, придуманной хейтерами.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев может вернуться в клуб.
Он может войти в совет директоров «Лукойла».
Как пишет «ВсеПроСпорт», ветераны «Спартака» обратились к руководству «Лукойла» с просьбой о назначении Романцева. По их мнению, специалист «может подсказать, каких талантливых или действующих футболистов надо брать в команду».
- Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год.
- При нем команда восемь раз выиграла чемпионат России.