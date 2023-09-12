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    Романцев может вернуться в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев может вернуться в клуб.

    Он может войти в совет директоров «Лукойла».

    Как пишет «ВсеПроСпорт», ветераны «Спартака» обратились к руководству «Лукойла» с просьбой о назначении Романцева. По их мнению, специалист «может подсказать, каких талантливых или действующих футболистов надо брать в команду».

    • Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год.
    • При нем команда восемь раз выиграла чемпионат России.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19652

      NewLife 28 минут назад

      Товарищи, не верьте всякой куйне, придуманной хейтерами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19291

      paracetamol 1 час назад

      Тренер «Спартака» Олег Романцев может вернуться в клуб, говорят, хорошего коньячка подвезли!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22175

      derrik2000 1 час назад

      "Он может войти в совет директоров «Лукойла»."
      "ветераны «Спартака» обратились к руководству «Лукойла» с просьбой о назначении Романцева. По их мнению, специалист «может подсказать, каких талантливых или действующих футболистов надо брать в команду»."

      Как не прискорбно, но уже НЕ ВЕРЮ...
      Сколько он комплиментов наговорил в адрес сначала кудрявого, потом - Аленя, непосредственно сразу после назначения их главными тренерами команды?
      Считать-не пересчитать.
      И ШО??? Они пшиком оказались, а не тренерами Спартака.
      С игроками тоже как-то он в последнее время "не попадал в масть".
      Не.
      Как бы я не хотел ещё лет 7-8 назад его прихода в Спартак, сейчас - ФСЁ.

      0
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      Рейтинг: +24230

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Старый конь борозды не испортит..., но и глубоко не вспашет"... - к чему бы это я ?)))

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      Рейтинг: +5352

      Эном айс 1 час назад

      Пропала рыбалка

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      Рейтинг: +3200

      alefreddy 1 час назад

      это правильно а то трансферы ни о чем

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