Романцев может вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев может вернуться в клуб.

Он может войти в совет директоров «Лукойла».

Как пишет «ВсеПроСпорт», ветераны «Спартака» обратились к руководству «Лукойла» с просьбой о назначении Романцева. По их мнению, специалист «может подсказать, каких талантливых или действующих футболистов надо брать в команду».