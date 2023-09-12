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  • Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»

Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»

12 сентября 2023, 10:25
8

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике оценил популярность российских клубов.

«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» – это те российские команды, которые больше всего известны внутри страны и за рубежом. Самая популярная команда России – «Спартак». Как футболист, игравший в этом клубе, я могу это подтвердить.

«Зенит», на мой взгляд, на втором месте. Ажиотаж вокруг матчей «Спартака» всегда очень большой, у красно-белых есть болельщики по всей России. И за границей хорошо знают об этой команде», – сказал Эменике.

  • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
  • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эменике Эммануэль
Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1694507210
У Cleaner похоже сегодня прям понос какой-то - видимо съел что-то )
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alefreddy
1694507371
все верно так было и есть на данный момент
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шахта Заполярная
1694511877
Странно не одного питерского нет, может еще не проснулись, один который ржет ни как не успокоится, но на него особо то внимания ни кто не обращает, он как шавка на все лает, это как фон, на бомбардире.
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Дядя Серёжа
1694514005
Я бы коней на второе место поставил. В России, не в Ленинградской области
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DeStar
1694514206
а я думал урал
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aaaaahhhh
1694519437
Все правильно в России - Спартак. зенит на втором месте , но это в Питере, после ФК Ижорец.- (футбольная секция в Колпино:) :)))
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zigbert
1694548997
Никакого открытия Эменике не сделал. Так оно и есть.
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