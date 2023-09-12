Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике оценил популярность российских клубов.

«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» – это те российские команды, которые больше всего известны внутри страны и за рубежом. Самая популярная команда России – «Спартак». Как футболист, игравший в этом клубе, я могу это подтвердить.

«Зенит», на мой взгляд, на втором месте. Ажиотаж вокруг матчей «Спартака» всегда очень большой, у красно-белых есть болельщики по всей России. И за границей хорошо знают об этой команде», – сказал Эменике.

Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.

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