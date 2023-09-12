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    • Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»

    Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике оценил популярность российских клубов.

    «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» – это те российские команды, которые больше всего известны внутри страны и за рубежом. Самая популярная команда России – «Спартак». Как футболист, игравший в этом клубе, я могу это подтвердить.

    «Зенит», на мой взгляд, на втором месте. Ажиотаж вокруг матчей «Спартака» всегда очень большой, у красно-белых есть болельщики по всей России. И за границей хорошо знают об этой команде», – сказал Эменике.

    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3006

      Болотоход 22 минуты назад

      У клитара бомбит) Прав Эменике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3200

      alefreddy 41 минуту назад

      все верно так было и есть на данный момент

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21745

      Cleaner > alefreddy 32 минуты назад

      Прочитайте мои комментарии. Спартак - самый ПОЗОРИВШИЙ Россию и российский футбол клуб. Так было и есть на данный момент!!!...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24246

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      У Cleaner похоже сегодня прям понос какой-то - видимо съел что-то )

      2
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      Рейтинг: +21745

      Cleaner > Persona_non_Grata 29 минут назад

      А это не у Эменике разве понос? Может он назад в Спартак захотел за БАБЛОМ вернуться? С чего бы еще ему такие хвалебные интервью о Спартаке раздавать??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +21745

      Cleaner 46 минут назад

      А в 2002 году Спартак установил АНТИРЕКОРД Лиги чемпионов: шесть поражений с общим счетом 1:18(ОДИН:ВОСЕМНАДЦАТЬ)!!! Над Спартаком тогда РЖАЛИ во всем мире!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +21745

      Cleaner 53 минуты назад

      Ливерпуль - Спартак 7:0 всего пять лет назад. Этот недавний спартаковский ПОЗОР хорошо помнят "ЗА ГРАНИЦЕЙ". РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +21745

      Cleaner 57 минут назад

      Для ПОРЖАТЬ Спартак это команда НОМЕР ОДИН. Самая ПОПУЛЯРНАЯ команда для ПОРЖАТЬ Спартак. Вся страна РЖЕТ над Спартаком, его тренерами и руководством!!!...)))

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