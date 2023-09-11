«На месте Фернандеса не смог бы смотреть друзьям в глаза»: Лайзанс – о Марио в «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс осудил Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

– Как отнеслись к ситуации с переходом Фернандеса в «Зенит»?

– Я его не понимаю.

– Он же легионер, приехал зарабатывать.

– Хорошо, пусть, это его дело. Но я бы так не смог.

– Почему?

– Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза.

– Ну, Марио же не в «Спартак» ушел, хотя и такие переходы случались.

– Нет никакой разницы.