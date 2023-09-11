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    • «На месте Фернандеса не смог бы смотреть друзьям в глаза»: Лайзанс – о Марио в «Зените»

    «На месте Фернандеса не смог бы смотреть друзьям в глаза»: Лайзанс – о Марио в «Зените»

    Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс осудил Марио Фернандеса за переход в «Зенит».

    – Как отнеслись к ситуации с переходом Фернандеса в «Зенит»?

    – Я его не понимаю.

    – Он же легионер, приехал зарабатывать.

    – Хорошо, пусть, это его дело. Но я бы так не смог.

    – Почему?

    – Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза.

    – Ну, Марио же не в «Спартак» ушел, хотя и такие переходы случались.

    – Нет никакой разницы.

    • Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
    • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».
    • 3 сентября бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
    • Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    11.09.2023 23:34
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