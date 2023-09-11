«На месте Фернандеса не смог бы смотреть друзьям в глаза»: Лайзанс – о Марио в «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс осудил Марио Фернандеса за переход в «Зенит».
– Как отнеслись к ситуации с переходом Фернандеса в «Зенит»?
– Я его не понимаю.
– Он же легионер, приехал зарабатывать.
– Хорошо, пусть, это его дело. Но я бы так не смог.
– Почему?
– Я не так долго играл за ЦСКА, как Фернандес, был в команде в два раза меньше по времени, но у меня тут осталось очень много близких друзей. Я бы не смог посмотреть им в глаза.
– Ну, Марио же не в «Спартак» ушел, хотя и такие переходы случались.
– Нет никакой разницы.
- Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
- С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».
- 3 сентября бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
- Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.
Источник: «Евро-футбол»