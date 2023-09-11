Карпин высказался о том, что матч с Катаром не принесет сборной России очки для рейтинга ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о статусе матча с Катаром.
Игра не будет относиться к категории «товарищеских», поэтому за нее команды не получат очки для рейтинга ФИФА.
«Что я думаю по тому, что матч не принесeт очков для рейтинга ФИФА? А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира что ли?» – сказал Карпин.
- Катар примет Россию во вторник, 12 сентября.
- Начало матча – в 18:15 мск.
- До этого россияне дважды сыграют с олимпийской сборной Египта.
Источник: «Чемпионат»