Карпин высказался о том, что матч с Катаром не принесет сборной России очки для рейтинга ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о статусе матча с Катаром.

Игра не будет относиться к категории «товарищеских», поэтому за нее команды не получат очки для рейтинга ФИФА.

«Что я думаю по тому, что матч не принесeт очков для рейтинга ФИФА? А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира что ли?» – сказал Карпин.