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    • Карпин высказался о том, что матч с Катаром не принесет сборной России очки для рейтинга ФИФА

    Карпин высказался о том, что матч с Катаром не принесет сборной России очки для рейтинга ФИФА

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о статусе матча с Катаром.

    Игра не будет относиться к категории «товарищеских», поэтому за нее команды не получат очки для рейтинга ФИФА.

    «Что я думаю по тому, что матч не принесeт очков для рейтинга ФИФА? А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира что ли?» – сказал Карпин.

    • Катар примет Россию во вторник, 12 сентября.
    • Начало матча – в 18:15 мск.
    • До этого россияне дважды сыграют с олимпийской сборной Египта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1807

      Alex Y 50 минут назад

      Ну хоть их победить бы

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