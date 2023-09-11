Карпин пошутил о четырех вратарях в составе сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на матч с Катаром прилетели сразу четыре вратаря национальной команды..
– Как можете подвести итоги сбора?
– Будем подводить только после игры. Еще с Египтом не сыграли. Все это время занимались с двумя командами, это необычно. Но мы живем и в необычное время.
– Приехало 4 вратаря. Не многовато ли?
– Многовато. Приехал и приехали. Кафанов работает с ними, ему нужно для продуктивной работы парное количество.
– Обычно отцепляется один.
– Решили свозить.
– Сыграет один?
– Все четверо, по 15 минут.
- Встреча в Катаре состоится 12 сентября.
- Катар принимал ЧМ-2022.
- Команда стала на турнире слабейшей.
Источник: «Спорт-Экспресс»