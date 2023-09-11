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    • Карпин пошутил о четырех вратарях в составе сборной России на матч с Катаром

    Карпин пошутил о четырех вратарях в составе сборной России на матч с Катаром

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на матч с Катаром прилетели сразу четыре вратаря национальной команды..

    – Как можете подвести итоги сбора?

    – Будем подводить только после игры. Еще с Египтом не сыграли. Все это время занимались с двумя командами, это необычно. Но мы живем и в необычное время.

    – Приехало 4 вратаря. Не многовато ли?

    – Многовато. Приехал и приехали. Кафанов работает с ними, ему нужно для продуктивной работы парное количество.

    – Обычно отцепляется один.

    – Решили свозить.

    – Сыграет один?

    – Все четверо, по 15 минут.

    • Встреча в Катаре состоится 12 сентября.
    • Катар принимал ЧМ-2022.
    • Команда стала на турнире слабейшей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21742

      Cleaner 2 часа назад

      Карпин пошутил??! Я всегда говорил, что Валера - клоун...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7287

      sochi-2013 > Cleaner 1 час назад

      Грустный клоун. Пьеро.

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