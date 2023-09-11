Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Феликс отказался от 10-го номера в «Барселоне» по трем причинам

    Феликс отказался от 10-го номера в «Барселоне» по трем причинам

    Новичок «Барселоны» Жоау Феликс мог стать новой «десяткой» каталонцев.

    Португальцу не запрещали взять 10-й номер, но он выбрал 14-й.

    Как пишет Sport.es, у 23-летнего футболиста были три причины:

    • значимость 10-го номера в «Барселоне» – раньше под ним играл Лионель Месси.
    • «десятка» принадлежит Ансу Фати, который ушел в аренду без права выкупа, то есть вероятно его возвращение через год.
    • продолжительность контракта Феликса – он посчитал, что брать этот номер при таких обстоятельствах было бы «слишком дерзко».

    Новости по теме
    «Барселона» арендовала Феликса – его мечта детства исполнилась 3
    «Барселона» близка к аренде двух футболистов
    Феликс задумался о переезде в Саудовскую Аравию 3
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 