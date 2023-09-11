Феликс отказался от 10-го номера в «Барселоне» по трем причинам

Новичок «Барселоны» Жоау Феликс мог стать новой «десяткой» каталонцев.
Португальцу не запрещали взять 10-й номер, но он выбрал 14-й.
Как пишет Sport.es, у 23-летнего футболиста были три причины:
- значимость 10-го номера в «Барселоне» – раньше под ним играл Лионель Месси.
- «десятка» принадлежит Ансу Фати, который ушел в аренду без права выкупа, то есть вероятно его возвращение через год.
- продолжительность контракта Феликса – он посчитал, что брать этот номер при таких обстоятельствах было бы «слишком дерзко».
Источник: Sport.es