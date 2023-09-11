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    • Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал о поведении защитника Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

    • Бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
    • Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
    • Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.

    – Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА – «Зенит» – забег Марио.

    – Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой.

    Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?

    – Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?

    – Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале.

    Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

    – Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.

    – Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер.

    Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16222

      Алексей З 51 минуту назад

      Пора уже успокояться с этим забегом.
      По сути Фернандес поменял один бразильский клуб на другой, это нормально.
      Русский он не знает , а в Зените как сказал Мостовой, в раздевалке на португальском разговаривают.

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