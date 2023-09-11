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  • Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Тимощук оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

11 сентября 2023, 08:35
6

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал о поведении защитника Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

  • Бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
  • Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
  • Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.

– Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА – «Зенит» – забег Марио.

– Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой.

Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?

– Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?

– Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале.

Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

– Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.

– Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер.

Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Тимощук Анатолий Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1694421537
Я не видел как он бежал, но читать почему то неприятно... А неприятно - не читай
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АЛЕКС 58
1694429508
А может обсудим забег хохлёнка-тимощука из залежной в газпром?
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АЛЕКС 58
1694429614
Одна шлюха даёт оценку действий другой шлюхи
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Spirit_78
1694443109
Кстати да, про забег д-мовского стада вообще никто не говорил. Выход за пределы технической зоны? КДК? Что позволено Москве - не позволено другим.
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