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    В DFB прокомментировали отставку Флика

    Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высказался об отставке главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

    «Коллеги согласились с тем, что мужская команда нуждается в новом импульсе после недавних неутешительных результатов. Нам нужны бодрость духа и уверенность в преддверии чемпионата Европы в нашей стране. Лично для меня это одно из самых сложных решений за все время моего пребывания на этом посту. Потому что я ценю Ханси Флика и его помощников тренера как футбольных экспертов и людей.

    Однако спортивный успех является главным приоритетом для Немецкого футбольного союза. Таким образом, решение было неизбежным», – сказал Нойендорф.

    • Флик принял Германию менее года назад.
    • В качестве и.о. его сменил Руди Феллер.
    • В последних 5 матчах у Германии 4 поражения и ничья.

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    Источник: DFB

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