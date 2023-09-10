В DFB прокомментировали отставку Флика

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф высказался об отставке главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

«Коллеги согласились с тем, что мужская команда нуждается в новом импульсе после недавних неутешительных результатов. Нам нужны бодрость духа и уверенность в преддверии чемпионата Европы в нашей стране. Лично для меня это одно из самых сложных решений за все время моего пребывания на этом посту. Потому что я ценю Ханси Флика и его помощников тренера как футбольных экспертов и людей.

Однако спортивный успех является главным приоритетом для Немецкого футбольного союза. Таким образом, решение было неизбежным», – сказал Нойендорф.