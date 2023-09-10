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    • Алана Мамаева не верит, что Павел отдаст выигрыш с «Выжить в Дубае» на благотворительность

    Алана Мамаева не верит, что Павел отдаст выигрыш с «Выжить в Дубае» на благотворительность

    Бывшая жена экс-игрока сборной России Павла Мамаева Алана высказалась после его победы на реалити-шоу «Выжить в Дубае».

    • Спортсмен заявил, что отдаст приз 10 миллионов рублей на благотворительность.
    • Пара была жената в 2013-2021 годах.

    «Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала Алана в соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21729

      Cleaner 28 минут назад

      По себе, овца, судит...(

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