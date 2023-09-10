Алана Мамаева не верит, что Павел отдаст выигрыш с «Выжить в Дубае» на благотворительность

Бывшая жена экс-игрока сборной России Павла Мамаева Алана высказалась после его победы на реалити-шоу «Выжить в Дубае».
- Спортсмен заявил, что отдаст приз 10 миллионов рублей на благотворительность.
- Пара была жената в 2013-2021 годах.
«Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала Алана в соцсети.
- Полузащитник завершил карьеру в феврале.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».
- В 2018-2019 годах Мамаев был в тюрьме.
Источник: «Бомбардир»