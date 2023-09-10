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    • Мамаев выиграл проект «Выжить в Дубае» и получил 10 миллионов рублей

    Мамаев выиграл проект «Выжить в Дубае» и получил 10 миллионов рублей

    На телеканале ТНТ вышел финальный эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае». Победителем стал бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев.

    В финале Мамаев победил актрису Анну Хилькевич (Маша из сериала «Универ. Новая общага»). В качестве приза Павел получил 10 миллионов рублей.

    По словам Мамаева, эти деньги уйдут на благотворительность.

    Скриншот эфира телеканала ТНТ

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    Источник: «Бомбардир»

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