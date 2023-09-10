Мамаев выиграл проект «Выжить в Дубае» и получил 10 миллионов рублей

На телеканале ТНТ вышел финальный эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае». Победителем стал бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев.
В финале Мамаев победил актрису Анну Хилькевич (Маша из сериала «Универ. Новая общага»). В качестве приза Павел получил 10 миллионов рублей.
По словам Мамаева, эти деньги уйдут на благотворительность.
- Полузащитник завершил карьеру в феврале.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».
- В 2018-2019 годах Мамаев был в тюрьме.
Скриншот эфира телеканала ТНТ
Источник: «Бомбардир»