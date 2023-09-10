Тимощук объяснил лидерство «Краснодара»

С быками-то понятно, по почему в турнирной таблице 2-е 3-е места занимают Динамо и Крылья Советов?
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.
– В этом сезоне получится борьба за первое место? Самым вероятным вашим конкурентом пока выглядит «Краснодар».
– Да, и нам еще предстоит очная встреча. Пока «быки» не проигрывают. У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над «Спартаком». Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более мы недавно оступились в матче с «Балтикой», и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
- «Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре в ноябре.