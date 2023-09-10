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    Тимощук объяснил лидерство «Краснодара»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

    – В этом сезоне получится борьба за первое место? Самым вероятным вашим конкурентом пока выглядит «Краснодар».

    – Да, и нам еще предстоит очная встреча. Пока «быки» не проигрывают. У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над «Спартаком». Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более мы недавно оступились в матче с «Балтикой», и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией.

    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • «Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре в ноябре.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19800

      ilichkadr 2 часа назад

      С быками-то понятно, по почему в турнирной таблице 2-е 3-е места занимают Динамо и Крылья Советов?

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      Рейтинг: +5951

      Питерский князь 2 часа назад

      Чирий на жопе тоже выскочить может. Вот и Краснодар выскочил.
      Отличное сравнение, скоро лопнет.
      :)))

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