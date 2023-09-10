Тимощук объяснил лидерство «Краснодара»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

– В этом сезоне получится борьба за первое место? Самым вероятным вашим конкурентом пока выглядит «Краснодар».

– Да, и нам еще предстоит очная встреча. Пока «быки» не проигрывают. У них хороший состав. Может, нет ярких звезд, но они побеждают за счет своего характера. Недавно была победа над «Спартаком». Поэтому у нас нет какой-то недооценки. Тем более мы недавно оступились в матче с «Балтикой», и это говорит о том, что нужно ко всем подходить с максимальной концентрацией.