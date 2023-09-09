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    • Сибайя: «Чуть не прибил тренера – он не выпустил меня на матч памяти Цымбаларя!»

    Сибайя: «Чуть не прибил тренера – он не выпустил меня на матч памяти Цымбаларя!»

    Полузащитник сборной мира на матче памяти Ильи Цымбаларя МакБет Сибайя возмутился, что его не выпустили на поле.

    • Южноафриканец был в запасе.
    • Тренерами сборной мира были Юрий Семин и Массимо Каррера.
    • Сборная мира проиграла легендам «Спартака» (1:2).

    – Я зол – мы проиграли матч! Честно говоря, чуть не прибил тренера – он не выпустил меня на поле! А если серьезно, то хорошая игра получилась, рад, что оказался здесь, повидался со своими друзьями, с некоторыми из которых мы обычно соперничали на поле. Хорошие воспоминания! Но чтобы побеждать в таких матчах, надо сохранять хорошую физическую форму.

    – Что вы знаете об Илье Цымбаларе? Вы ведь против него не играли…

    – Но я знаю, что он – легенда российского футбола. Я пообщался с Олегом Цымбаларем, он рассказал мне несколько историй о своем отце. Это хорошо и правильно, что так сохраняют память о нем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2023 23:55
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