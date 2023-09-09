Сибайя: «Чуть не прибил тренера – он не выпустил меня на матч памяти Цымбаларя!»

Полузащитник сборной мира на матче памяти Ильи Цымбаларя МакБет Сибайя возмутился, что его не выпустили на поле.

Южноафриканец был в запасе.

Тренерами сборной мира были Юрий Семин и Массимо Каррера.

Сборная мира проиграла легендам «Спартака» (1:2).

– Я зол – мы проиграли матч! Честно говоря, чуть не прибил тренера – он не выпустил меня на поле! А если серьезно, то хорошая игра получилась, рад, что оказался здесь, повидался со своими друзьями, с некоторыми из которых мы обычно соперничали на поле. Хорошие воспоминания! Но чтобы побеждать в таких матчах, надо сохранять хорошую физическую форму.

– Что вы знаете об Илье Цымбаларе? Вы ведь против него не играли…

– Но я знаю, что он – легенда российского футбола. Я пообщался с Олегом Цымбаларем, он рассказал мне несколько историй о своем отце. Это хорошо и правильно, что так сохраняют память о нем.