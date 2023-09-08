Головин ответил, советовался ли с ним Кузяев перед переходом в «Гавр»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чем общался с летним новичком «Гавра» Далером Кузяевым.
«Иногда ребята просто спрашивают, как обстановка в команде и футбол за рубежом. Перед приездом Кузяев не советовался. Когда приехал, то спрашивал о командах, какой стиль у них и какие-то мелочи.
Он хорошо начал. В будущем будут какие-то выходные. Он сказал, что хотел бы прилететь и увидеться.
Когда он перешeл, был в шоке? Почему? Я с Далером давно знаком, он хотел поиграть в Европе. Это было независимо от денег. За любого игрока было бы чувство радости», – заявил Головин.
- У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
- В начале этой недели издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
- Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.
Источник: «Чемпионат»