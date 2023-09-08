Головин ответил, советовался ли с ним Кузяев перед переходом в «Гавр»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чем общался с летним новичком «Гавра» Далером Кузяевым.

«Иногда ребята просто спрашивают, как обстановка в команде и футбол за рубежом. Перед приездом Кузяев не советовался. Когда приехал, то спрашивал о командах, какой стиль у них и какие-то мелочи.

Он хорошо начал. В будущем будут какие-то выходные. Он сказал, что хотел бы прилететь и увидеться.

Когда он перешeл, был в шоке? Почему? Я с Далером давно знаком, он хотел поиграть в Европе. Это было независимо от денег. За любого игрока было бы чувство радости», – заявил Головин.