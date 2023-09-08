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    • Головин ответил, советовался ли с ним Кузяев перед переходом в «Гавр»

    Головин ответил, советовался ли с ним Кузяев перед переходом в «Гавр»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чем общался с летним новичком «Гавра» Далером Кузяевым.

    «Иногда ребята просто спрашивают, как обстановка в команде и футбол за рубежом. Перед приездом Кузяев не советовался. Когда приехал, то спрашивал о командах, какой стиль у них и какие-то мелочи.

    Он хорошо начал. В будущем будут какие-то выходные. Он сказал, что хотел бы прилететь и увидеться.

    Когда он перешeл, был в шоке? Почему? Я с Далером давно знаком, он хотел поиграть в Европе. Это было независимо от денег. За любого игрока было бы чувство радости», – заявил Головин.

    • У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1.
    • В начале этой недели издание L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2023 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5908

      Питерский князь 11 часов назад

      Надоело, что еще остались те кто смотрит на Запад.
      Иуды.
      Х.у.ли, телевизор так воспитал. Родители же заняты.

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