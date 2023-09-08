ЦСКА сделал предложение Дзагоеву

ЦСКА готов вернуть Алана Дзагоева, но только на административную должность.

Московский клуб сделал ему предложение стать селекционером или помощником тренера в академии.

Приоритет 33-летнего футболиста – продолжение игровой карьеры.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Сообщалось, что хавбек близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия».

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