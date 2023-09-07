Оганесян прокомментировал дебютный гол за сборную России

Давно за сборную Оганесяны не забивали...
Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о своем первом голе в дебютном матче за сборную России.
- Форвард забил олимпийской сборной Египта.
- Это позволило россиянам сыграть вничью 1:1.
- Оганесян вышел на замену после перерыва и отличился на 46-й минуте.
«Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить.
Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравить родные и друзья.
Всегда приятно играть за сборную. Я очень рад, что меня вызывали. Не знаю, как оценивать этот вызов – как первый шаг в основную команду или нет, но эмоции от этого у меня положительные», – заявил Оганесян.