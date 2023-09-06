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    Рианчо дал совет Абаскалю

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал главного тренера команды Гильермо Абаскаля много работать.

    «Абаскалю нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе. Думаю, Абаскаль в курсе о том, что про него пишут в СМИ. Я читал местную прессу, когда работал в России, этого не избежать.

    Впрочем, ничего касательно игры «Спартака» под руководством Абаскаля я не могу сказать, потому что в Испании не так просто найти трансляции матчей РПЛ», – сказал Рианчо.

    • Рианчо был в штабе «Спартака» в 2018 году.
    • У «Спартака» в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
    • Команда занимает 8-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2023 22:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102457

      zigbert 4 часа назад

      Через это надо пройти. Даже у выдающихся тренеров были провалы и отсутствие положительных результатов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 10 часов назад

      Да срамтак это секта.
      Трансляции по сектсрамтакTV.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +16149

      Алексей З 12 часов назад

      Почему спрашивают у другого недотренера, а не адресуют к трудам Ленина.
      Тот говорил :"учиться , учиться и учиться ", что для Абаскаля больше подходит , но к Спартаку нет.
      КБ - не учебный полигон для молодых тренеров, это надо понять в Лукойле.

      1
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      ...
      Рейтинг: +102457

      zigbert > Алексей З 4 часа назад

      Вообще то вины Абаскаля в этом нет. Не сам он пришел в команду а пригласило его руководство Спартака.

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