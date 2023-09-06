Рианчо дал совет Абаскалю

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал главного тренера команды Гильермо Абаскаля много работать.
«Абаскалю нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе. Думаю, Абаскаль в курсе о том, что про него пишут в СМИ. Я читал местную прессу, когда работал в России, этого не избежать.
Впрочем, ничего касательно игры «Спартака» под руководством Абаскаля я не могу сказать, потому что в Испании не так просто найти трансляции матчей РПЛ», – сказал Рианчо.
- Рианчо был в штабе «Спартака» в 2018 году.
- У «Спартака» в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
- Команда занимает 8-е место.
Источник: «РБ Спорт»