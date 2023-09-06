Рианчо дал совет Абаскалю

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо призвал главного тренера команды Гильермо Абаскаля много работать.

«Абаскалю нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе. Думаю, Абаскаль в курсе о том, что про него пишут в СМИ. Я читал местную прессу, когда работал в России, этого не избежать.

Впрочем, ничего касательно игры «Спартака» под руководством Абаскаля я не могу сказать, потому что в Испании не так просто найти трансляции матчей РПЛ», – сказал Рианчо.