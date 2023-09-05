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Быстров поддержал Марио Фернандеса

5 сентября 2023, 19:00
3

Владимир Быстров порассуждал об участии защитника Марио Фернандеса в составе «Зенита» в матче с ЦСКА.

  • Бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
  • Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
  • Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.

«Фернандес – красавчик, болельщики свистели, ему было психологически тяжело, он много лет отдал ЦСКА, бился за этот клуб, выигрывал трофеи, чемпионство, привык за них побеждать. Не знаю, как сложилась ситуация с его переходом, у каждого правда будет своя, мы ничего никогда не узнаем.

Даже в случае со мной, когда я говорил, что никуда не хотел уходить, что меня продали, но все воспринимали это по‑своему. Может быть, у него такая же ситуация была. Он был одним из лучших в матче с ЦСКА, мог забить.

Фернандеса до матча в подтрибунном помещении игроки ЦСКА приняли великолепно, все улыбались. Я, когда выходил на игры, в «подтрибунке» старался забиться в угол, потому что надо сконцентрироваться на игре. Не помню, чтобы Акинфееву хоть раз руку жал. Он всегда стоял и смотрел в одну точку. Хотя мы с ним много поиграли вместе в сборной, каждый настраивался на игру по‑своему. Некоторые (в сборной) даже не здороваются.

(Когда перешел в «Спартак»), если видел ребят из «Зенита», обнимался, здоровался, но (в подтрибунном помещении) старался этого не делать, потому что через 20–30 минут мне пришлось бы идти в жесткие подкаты, я знал, что ни они, ни я не уступлю. Иногда не выходил, чтобы посмотреть поле. После игры всe отлично, обнимались», – сказал Быстров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Быстров Владимир Фернандес Марио
Комментарии (3)
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ЗаЖиМ
1693934306
Вова знает на своей жо...шкуре
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Snek
1693959054
Быстров про себя или Фернандеса рассказывает? Два слова сказал про него и потом про себя любимого, как был ЧСВ мудаком, так и остался.
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