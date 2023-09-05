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    Быстров поддержал Марио Фернандеса

    Владимир Быстров порассуждал об участии защитника Марио Фернандеса в составе «Зенита» в матче с ЦСКА.

    • Бразилец впервые сыграл против бывшей команды.
    • Марио провел в ЦСКА 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
    • Когда «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный к тому времени Фернандес пробежал через все поле, разогнавшись до 33,8 км/ч, чтобы отпраздновать гол.

    «Фернандес – красавчик, болельщики свистели, ему было психологически тяжело, он много лет отдал ЦСКА, бился за этот клуб, выигрывал трофеи, чемпионство, привык за них побеждать. Не знаю, как сложилась ситуация с его переходом, у каждого правда будет своя, мы ничего никогда не узнаем.

    Даже в случае со мной, когда я говорил, что никуда не хотел уходить, что меня продали, но все воспринимали это по‑своему. Может быть, у него такая же ситуация была. Он был одним из лучших в матче с ЦСКА, мог забить.

    Фернандеса до матча в подтрибунном помещении игроки ЦСКА приняли великолепно, все улыбались. Я, когда выходил на игры, в «подтрибунке» старался забиться в угол, потому что надо сконцентрироваться на игре. Не помню, чтобы Акинфееву хоть раз руку жал. Он всегда стоял и смотрел в одну точку. Хотя мы с ним много поиграли вместе в сборной, каждый настраивался на игру по‑своему. Некоторые (в сборной) даже не здороваются.

    (Когда перешел в «Спартак»), если видел ребят из «Зенита», обнимался, здоровался, но (в подтрибунном помещении) старался этого не делать, потому что через 20–30 минут мне пришлось бы идти в жесткие подкаты, я знал, что ни они, ни я не уступлю. Иногда не выходил, чтобы посмотреть поле. После игры всe отлично, обнимались», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2023 19:00
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4690

      Snek 18 часов назад

      Быстров про себя или Фернандеса рассказывает? Два слова сказал про него и потом про себя любимого, как был ЧСВ мудаком, так и остался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 20:34

      Нашли у кого спросить !
      Ещё Широкова спросите , который поиграл в 6-7 клубах и нигде своим не стал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 5 сентября, 20:18

      Вова знает на своей жо...шкуре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 5 сентября, 20:02

      Перебежчик поддержал перебежчика...(((((((((((((((((((((((

      Вова Быстров, ты ведь не Марио поддерживаешь, а СЕБЯ за свои перебежки из Зенита а Спартак и обратно ОТМАЗАТЬ хочешь!!!...(((

      3
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      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Cleaner 5 сентября, 20:16

      Ну ведь можешь правильно писать и даже не заржал. Я даже забыл что хотел написать прочитав твой коммент.

      2
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