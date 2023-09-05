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    • Стал известен состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя против «Спартака»

    Стал известен состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя против «Спартака»

    Определился состав сборной мира на матч со «Спартаком», который будет посвящен экс-игроку московского клуба Илье Цымбаларю.

    По информации «Матч ТВ», в состав сборной мира войдут Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Гекдениз Карадениз, Алехандро Домингес, Георгий Пеев, Даме Ндойе, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Юрис Лайзанс, Захари Сираков и Анатолий Тимощук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2023 09:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12

      Ask-Zam-google 5 сентября, 14:53

      Матч памяти,это нужное дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      bashnat013 5 сентября, 12:24

      Может стоило другое мероприятие провести да и по чаще,а то цирк если честно со сборной мира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      fadda 5 сентября, 11:26

      Какое они все отношение имеют к Илье Цымбаларю? Бред!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 5 сентября, 11:17

      В такой ситуации и из-за начавшихся сезонах за рубежом, хорошо что удалось хоть такой состав собрать... Вероятно некоторые еще и слышали про Цымбаларя. Матч памяти дело добровольное, и его проведение говорит само за себя.
      Хотелось бы спросить у гыкающих голубых бакланов - а вы проводили матчи памяти своих игроков, например Малофееа? И вспомните, много ли гыкало над этим? И после этого вы будете называть себя болельщиками и фанатами футбола?? Да вы..... ки!!!

      2
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      Рейтинг: +268

      russkiisergei 5 сентября, 10:37

      Пеев и Сираков лучшие!!! Где покажут матч, будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 10:26

      А как же Инсаурральде, МакГиди и, главное, де Зеув? Без них сборная мира - не сборная мира. Спартак легко победит такую сборную. Без первых двух еще можно играть, а вот без де Зеува не будет соревнования.

      1
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      Рейтинг: +39

      bulls27 > Вомбат 5 сентября, 14:33

      Какое твоё вонючее дело ? Чмырь ..

      0
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      Рейтинг: +1377

      Sky Spartak 5 сентября, 10:26

      Легионеры России скорее всего)

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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 5 сентября, 09:51

      Сборная мира, гы!

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > paracetamol 5 сентября, 10:20

      Да уж, как то язык не поворачивается этот состав сборной мира назвать. Это сборная легионеров РПЛ, скорее.

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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 09:16

      хороший подбор игроков

      1
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат > alefreddy 5 сентября, 10:28

      Интересно, Цимбаларь в гробу не ворочается?

      0
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