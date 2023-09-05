Стал известен состав сборной мира на матч памяти Ильи Цымбаларя против «Спартака»

Определился состав сборной мира на матч со «Спартаком», который будет посвящен экс-игроку московского клуба Илье Цымбаларю.

По информации «Матч ТВ», в состав сборной мира войдут Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Гекдениз Карадениз, Алехандро Домингес, Георгий Пеев, Даме Ндойе, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Юрис Лайзанс, Захари Сираков и Анатолий Тимощук.

Тренерами «Спартака» будут Олег Романцев и Станислав Черчесов.

Массимо Каррера возглавит сборную мира.

Матч состоится на поле «Открытие Арены» 9 сентября

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