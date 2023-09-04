В ЦСКА ответили, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал судейство в игре 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

Ее обслуживал арбитр Павел Кукуян.

«Зенит» забил на 88-й минуте после спорного углового.

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию – обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.

Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока «Зенита» и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха.

Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович [Федотов], это футбол», – сказал Брейдо.