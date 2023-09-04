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    • В ЦСКА ответили, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

    В ЦСКА ответили, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал судейство в игре 7-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.
    • Ее обслуживал арбитр Павел Кукуян.
    • «Зенит» забил на 88-й минуте после спорного углового.

    «Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию – обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.

    Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока «Зенита» и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха.

    Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович [Федотов], это футбол», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.09.2023 08:16
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    Комментарии12
    ...
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      Рейтинг: +760

      somn 4 сентября, 12:43

      Застонали кони бешеные!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +901

      bratskij > somn 4 сентября, 19:02

      А тебе что запихали, что застонал истомно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 4 сентября, 10:32

      Мяч ушёл от зенитовца. Почему все игры Зенита судит кухуян? Он на зарплате в Газпроме. Повторение первого тура прошлого сезона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) > АЛЕКС 58 4 сентября, 11:10

      Статистика Кукуяна за год с 8.10.22 по 3.09.23.
      Коней судил 6 раз
      Зенит 5 раз!
      Я что то не заметил, что судит все матчи Зенита. Коней поболее судил. Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 > ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 11:43

      Своим ГЫ-ГЫ-Ы ты больше на коня похож,хотя и ник пи..ра. Палку из ж..ы выведи,и ещё раз посмотри статистику

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +658

      Лицом_на_клаве > АЛЕКС 58 4 сентября, 14:00

      Чушь и бред сивой кобылы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > АЛЕКС 58 4 сентября, 17:10

      Поросям сломала игру жёлтая карточка на 6 минуте, вам сломал игру угловой. Бедолаги московские...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      bratskij 4 сентября, 09:35

      Да продажке кукуянистому яйца бы отрезали если бы помойка проиграла бы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) > bratskij 4 сентября, 11:12

      Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +5874

      Питерский князь > bratskij 4 сентября, 12:42

      Что я вижу, нытьё.
      Отскочили, радуйтесь, спасли своё очко.
      :)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +901

      bratskij > ПалкоВводецъ (returned) 4 сентября, 19:00

      Кашляет на такую убогую чахотку. Так что утрись и не воняй.

      0
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      ...
      Рейтинг: +901

      bratskij > Питерский князь 4 сентября, 19:00

      За своим очком присматривай, а то не дай бог.

      0
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