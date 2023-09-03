Булыкин посоветовал «Спартаку» обратиться к Черчесову

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал совет «Спартаку».

У москвичей 4 матча в РПЛ без побед.

В 7-м туре «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).

– В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить со Станиславом Черчесовым?

– Как минимум сказать Гильермо Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги.