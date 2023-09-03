Булыкин посоветовал «Спартаку» обратиться к Черчесову

Думаю Спартаку надо брать опытного тренера, хватит уже экспериментов .
Черчесов , Шалимов , Юран , тот же Осинькин или топовых ( в меру ) иностранцев.
Состав 1-2 в лиге , осталось только слепить КОМАНДУ.
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал совет «Спартаку».
- У москвичей 4 матча в РПЛ без побед.
- В 7-м туре «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).
– В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить со Станиславом Черчесовым?
– Как минимум сказать Гильермо Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги.
- Черчесов в июле уволен из «Ференцвароша».