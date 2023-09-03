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    Булыкин посоветовал «Спартаку» обратиться к Черчесову

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал совет «Спартаку».

    • У москвичей 4 матча в РПЛ без побед.
    • В 7-м туре «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).

    – В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить со Станиславом Черчесовым?

    – Как минимум сказать Гильермо Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги.

    • Черчесов в июле уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2023 00:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 10:25

      Думаю Спартаку надо брать опытного тренера, хватит уже экспериментов .
      Черчесов , Шалимов , Юран , тот же Осинькин или топовых ( в меру ) иностранцев.
      Состав 1-2 в лиге , осталось только слепить КОМАНДУ.

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      Рейтинг: +6523

      Enter2006 3 сентября, 04:35

      Из Черчесова только топ по шашлыкам выйдет. Ну или прихвостень, можно в ЕдРо смело приглашать. Но только не тренером Спартака.

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > Enter2006 3 сентября, 09:24

      Я поэтому и не считаю, что Абаскалю следует побыстрее уходить, потому что Черчесов сразу появится (к гадалке не ходи).

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