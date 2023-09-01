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    • Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с новичком лиги (2:2), ведя 2:0

    Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с новичком лиги (2:2), ведя 2:0

    «Боруссия» из Дортмунда в третьем туре Бундеслиги сыграла вничью с «Хайденхаймом» – выходцем из второй Бундеслиги. Хозяева вели в два мяча к 15-й минуте.

    В обоих голах «Боруссии» поучаствовал полузащитник Эмре Джан. У его команды две ничьи подряд.

    «Хайденхайм» набрал первое очко в сезоне.

    Команды встретились впервые в этом веке в официальном матче.

    Германия. Бундеслига. 3-й тур

    Боруссия Д – Хайденхайм – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Брандт, 7; 2:0 – Джан, 15 (с пенальти); 2:1 – Динкчи, 61; 2:2 – Кляйндинст, 82 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2014

      Artemka444 2 сентября, 08:08

      Про чемпионство можно забыть!!!

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