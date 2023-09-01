Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с новичком лиги (2:2), ведя 2:0

«Боруссия» из Дортмунда в третьем туре Бундеслиги сыграла вничью с «Хайденхаймом» – выходцем из второй Бундеслиги. Хозяева вели в два мяча к 15-й минуте.

В обоих голах «Боруссии» поучаствовал полузащитник Эмре Джан. У его команды две ничьи подряд.

«Хайденхайм» набрал первое очко в сезоне.

Команды встретились впервые в этом веке в официальном матче.

Германия. Бундеслига. 3-й тур

Боруссия Д – Хайденхайм – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Брандт, 7; 2:0 – Джан, 15 (с пенальти); 2:1 – Динкчи, 61; 2:2 – Кляйндинст, 82 (с пенальти).

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