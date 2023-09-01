Инфантино прокомментировал скандальный поцелуй Рубиалеса и Эрмосо

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, которого осудили за поцелуй футболистки.
- Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
- Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
- Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.
«Этого не должно было произойти. Раз это случилось, дисциплинарные органы ФИФА взяли на себя ответственность, приняв меры», – написал Инфантино в социальной сети.
Источник: «Бомбардир»