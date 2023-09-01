Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Инфантино прокомментировал скандальный поцелуй Рубиалеса и Эрмосо

    Инфантино прокомментировал скандальный поцелуй Рубиалеса и Эрмосо

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, которого осудили за поцелуй футболистки.

    • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
    • Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.

    «Этого не должно было произойти. Раз это случилось, дисциплинарные органы ФИФА взяли на себя ответственность, приняв меры», – написал Инфантино в социальной сети.

    Новости по теме
    Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с 42-летием
    Инфантино озвучил официальный слоган ЧМ-2026 3
    Глава ФИФА Инфантино прокомментировал обвинения «Барселоны» в подкупе судей
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1217

      Александр52 3 сентября, 08:34

      Это прецедент и для всех урок. То что ФИФА гнилое всем понятно. Просто нашли новый способ устранять порядочных людей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 08:37

      Бомбардир, ну уже все здесь высказались, пора бы уже забыть об этом событии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 