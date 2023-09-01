Инфантино прокомментировал скандальный поцелуй Рубиалеса и Эрмосо

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, которого осудили за поцелуй футболистки.

Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

Александр Мостовой поддержал Рубиалеса.

«Этого не должно было произойти. Раз это случилось, дисциплинарные органы ФИФА взяли на себя ответственность, приняв меры», – написал Инфантино в социальной сети.